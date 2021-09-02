Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Dağı 360 Kafe yanında yer alan yeşil alanda gerçekleşen şenlikte çocuklar ve aileleri çeşitli oyun araçlarında vakit geçirdi.

Voleyboldan badmintona, masa tenisinden dart oyununa kadar pek çok aktivitenin yer aldığı etkinlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da çocukların eğlencesine ortak oldu.

Çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Yalçın, oyunlarla eğlenceli vakit geçiren çocukları izledi.

Etkinliğe katılan aileler ve çocukları şenlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Salgın günlerinde evde sıkıldıklarını ifade eden çocuklar, etkinliği çok beğendiklerini belirtti.