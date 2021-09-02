Kaymakam Bıçak, Bent ve Bağlıca mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafla bir süre sohbet eden Bıçak, sorun ve talepleri dinledi.

Kaymakam Bıçak, Kovid-19 süreciyle zorlukların yaşandığını ancak kontrollü dönemle birlikte sosyal ve ticari hayatta canlanma olduğunu belirterek, aşılama ve alınan tedbirlere uyulduğu takdirde bu sıkıntılı günlerin sona ereceğini söyledi.

Bıçak'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Necmettin Budancamanak da eşlik etti.