Edirne'de sulama kanalına düşen kişi öldü
Haber Giriş:
Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Paşaköy mevkisinde bir kişinin sulama kanalına düştüğünü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, suda kaybolan kişiyi bulamayınca Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli "kurbağa adamlar"dan yardım istedi.
Dalgıçların çalışmasıyla kanala düşen kişinin cesedi bulundu.
Sudan çıkarılan cesedin Hasan Deniz'e (20) ait olduğu belirlendi.
Deniz'in cesedi yapılan incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.