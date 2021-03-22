Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken sınırda yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesindeki 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında gözaltına alınan B.C, İ.Ç. ve M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesine sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Emniyet Genel Müdürlüğü
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