Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de servis midibüsü ile panelvan çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de işçileri taşıyan servis midibüsü ile panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ender Demir yönetimindeki 22 BK 671 plakalı işçi taşıyan servis midibüsü, Turan Dursun Caddesi'ndeki kavşakta Murat Oğar idaresindeki 22 AAF 985 plakalı panelvan ile çarpıştı.
Kazada sürücüler Demir ve Oğar ile midibüsteki 2 yolcu yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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