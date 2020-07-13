Havza Kaymakam Vekili Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, ikamet ettikleri İstanbul'dan ilçeye gelen aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Aile, Kocapınar Mahallesi'ndeki Türk Bayrağı asılı baba evlerinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Şehidin annesi Emine, eşi Işıl, kardeşleri Nuray, Gülbahar, Recep, Fazlı, Rüstem ile Ömer Demirci, şehidin naaşının konulduğu Havza Devlet Hastanesi morgunda bir süre bekledi.

Şehidin 2 yıldır görev yaptığı ve 6 aylık evli olduğu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında subay olan diğer kardeşi Seyit Ahmet Demirci'nin de, katıldığı seferden dönerek cenaze törenine katılacağı öğrenildi.

Askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirildikten sonra Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, yarın Kevser Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kocapınar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.