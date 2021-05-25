Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de saklandıkları evde yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de saklandıkları evde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlığı yaparlarken gözaltına alınan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan F.B, G.T, H.A, S.A, C.A, E.H S.A ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün takibe aldığı araçtaki şüpheliler, şehir merekzinde bir mahalledeki eve saklanmıştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ihraç polis memuru ve öğretmenlerin de aralarında olduğu 8 FETÖ şüphelisini gözaltına almıştı.
Etiketler: FETÖ
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