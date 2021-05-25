Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan F.B, G.T, H.A, S.A, C.A, E.H S.A ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün takibe aldığı araçtaki şüpheliler, şehir merekzinde bir mahalledeki eve saklanmıştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ihraç polis memuru ve öğretmenlerin de aralarında olduğu 8 FETÖ şüphelisini gözaltına almıştı.