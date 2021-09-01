Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 03:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edirne'de alınan bilgiye göre, askeri personel M.O'nun kullandığı 03 AAH 813 plakalı otomobil, Gazimihal mevkisinde, H.P idaresindeki 39 UH 800 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, H.P'nin aracında yolcu olarak bulunan G.P yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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