Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edirne'de alınan bilgiye göre, E.A'nın kullandığı 09 ADR 472 plakalı motosiklet, N.G yönetimindeki 22 AAH 478 plakalı otomobille Kınalı Dere Köprüsü'nde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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