Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 01:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
7 gollü maçı City kazandı
[Fotoğraf: Reuters]
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City sahasında Real Madrid'i 4-3 yendi.
Devler Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid Etihat Stadı'nda karşı karşıya geldi. 7 gole sahne olan karşılaşmayı ev sahibi takım 4-3 kazandı.
Mücadelenin 2. dakikasında İngiliz ekibi De Bruyne ile 1-0 öne geçti. Ardından 11'de Gabriel Jesus farkı ikiye çıkardı. 33. dakikada Benzema takımının ilk golünü kaydetti: 2-1.
Manchester City 53'te Foden ile skoru 3-1'e getirdi. Bu gole karşılığı Real Madrid 55. dakikada Vinicius Junior'la verdi: 3-2.
Karşılaşmanın 74. dakikasında Bernardo Silva takımının 4. golünü attı: 4-2.
82. dakikada ise Benzema penaltıyla yeniden farkı bire indirdi: 4-3.
Bu eşleşmenin rövanşı 5 Mayıs Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.
Etiketler: İngiltere İspanya Real Madrid Şampiyonlar Ligi
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