Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeki değerler eğitimi çalışmaları kapsamında, sokak hayvanlarını koruma ve yaşamlarını kolaylaştırma amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda öğrenciler atölyelerinde onlarca mama kabı üretti. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü 12. sınıf öğrencisi Oğuzhan Berke Efe de kentin farklı noktalarına konulan mama kaplarının yerini gösteren ve mama bağışının alınabildiği bir mobil uygulama tasarladı.

Test aşamasında olan ve yakın zamanda kullanıma girecek uygulamayla, mama dağıtımı yapmak isteyenler telefonlarına indirecekleri uygulamayla kapların bulunduğu yere ulaşabilecek.

Efe, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırladığı yazılımla mama kaplarının yerlerinin kolaylıkla bulunabildiğini söyledi.

Sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Efe, "Okulumuzda sokak hayvanları için mama ve su kapları hazırlandı. Ben de bu kapların yerini gösteren bir yazılımla bu projeye destek olmak istedim. Uygulamanın içine mama bağışı, duyuru ve sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşımların yapıldığı alanlar ekledim. İçerisinde çok güzel uygulamalar mevcut." dedi.

Okul Müdürü Tolga Ünal ise sokak hayvanları için başlatılan projenin, hazırlanan yazılımla taçlandığını ifade etti.

Öğrenci ve öğretmenlerin sokak hayvanlarına duyarlı çalışmalar yaptığını vurgulayan Ünal, "Bu uygulamayla mama kaplarının yeri haritada açıkça görülüyor. Yazılımda birçok eklenti var. Öğrencimizi tebrik ediyorum." dedi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Halit Karga da öğrencilere sevgi, saygı ve sorumluluk gibi değerleri benimsetmeye çalıştıklarını, sokak hayvanlarına da ellerinden gelen destekleri verdiklerini dile getirdi.

Kentte sokak hayvanları yararına çalışma yapan Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın da sokak hayvanları için yapılan tüm çalışmaları desteklediklerini belirterek, "Bir kap mama ve su hayat kurtarır. Sokakta yaşam mücadelesi veren canlılarımız için güzel bir uygulama." diye konuştu.