Edirne'de kamyonette 21 piton ele geçirildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'nin İpsala ilçesinde bir kamyonette 21 piton ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ihbar üzerine ilçede bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler kamyonette Türkiye'ye kaçak olarak getirildiği tespit edilen 21 piton, 43 mandarin ördeği ve 4 sakarca kazı ele geçirdi.
Kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen hayvanların, hayvanat bahçelerine verilmek üzere İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.