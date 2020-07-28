Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de kaçak cep telefonu ve malzemenin yakalandığı otomobildeki iki kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki kişi yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda S.Ö'nün kullandığı hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 40 cep telefonu, 3 bin 500 cep telefonu, bilgisayar aksesuarı, hoparlör ve mikrofon ele geçirildi.
Operasyonda S.Ö.ve R.Y. gözaltına alındı.
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