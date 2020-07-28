Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda S.Ö'nün kullandığı hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 40 cep telefonu, 3 bin 500 cep telefonu, bilgisayar aksesuarı, hoparlör ve mikrofon ele geçirildi.

Operasyonda S.Ö.ve R.Y. gözaltına alındı.