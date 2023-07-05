Edirne'de Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarı açıldı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) organizasyonuyla Sarayiçi'nde düzenlenen fuarda tarım aletleri ve traktörler sergilendi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın gerçek evi olan Sarayiçi'ne döndüğünü söyledi.

Gelecek yıl daha iyi bir düzenleme yapacaklarını anlatan Gürkan, fuara katılan firmalara ve destek verenlere teşekkür etti.

Salgın tüm dünyaya sağlıklı gıdanın önemini öğretti

Gürkan, salgın döneminin tüm dünyaya sağlıklı gıdanın önemini öğrettiğini ve bu yüzden tarıma çok önem verdiklerini vurguladı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da ETSO geleneği olan fuara daha dinamik ve güçlü bir vizyon kazandırdıklarını ifade etti.

Sektör temsilcilerini Kırkpınar dolayısıyla kente gelenlerle buluşturduklarını dile getiren Irmak, "Edirne Belediyesinin değerli katkıları ve Kırkpınar'dan aldığımız güç ile bölgemizin tanıtımında önemli bir fonksiyon üstlenen fuarımızın 23. kez kapılarını aralıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı, protokol üyeleri fuarı gezdi. Tarım aletlerinin sergilendiği fuar 9 Temmuz Pazar günü sona erecek.