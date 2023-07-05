Marmaris'te dron destekli trafik denetimi yapıldı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, Marmaris Devlet Hastanesi kavşağında kontrol noktası oluşturarak kırmızı ışık ihlali, uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, kask takma ve emniyet kemeri ihlallerine yönelik denetim yaptı.

Dron destekli denetimler sırasında kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimde kask takmayan 5, kırmızı ışık ihlali yapan 26, muayenesiz araç kullanan 1 sürücüye toplam 27 bin 857 lira ceza kesildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan bazı sürücüler sarı ışıkta geçtiğini iddia ederek, polis ekiplerine itirazda bulundu.