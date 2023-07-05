Açık 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.07.2023 22:57

Marmaris'te dron destekli trafik denetimi yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapan ekipler kurallara uymayan sürücülere ceza kesti.

Marmaris'te dron destekli trafik denetimi yapıldı
[Fotograf: AA]

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, Marmaris Devlet Hastanesi kavşağında kontrol noktası oluşturarak kırmızı ışık ihlali, uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, kask takma ve emniyet kemeri ihlallerine yönelik denetim yaptı.

Dron destekli denetimler sırasında kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimde kask takmayan 5, kırmızı ışık ihlali yapan 26, muayenesiz araç kullanan 1 sürücüye toplam 27 bin 857 lira ceza kesildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan bazı sürücüler sarı ışıkta geçtiğini iddia ederek, polis ekiplerine itirazda bulundu.

ETİKETLER
Muğla Trafik
Sıradaki Haber
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:23
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
23:06
Kolezyum'u tahrip eden turist mektup yazarak özür diledi
23:00
İngiltere Kralı 3. Charles ilk İskoçya gezisinde protestolarla karşılandı
22:55
Gönen'de anız yangını: 60 dönüm yer kül oldu
22:37
Kaza sonrası levyeli kavga: 4 yaralı
23:08
Balıkesir’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Şanzelize'de turistlerin yerini demir bariyerler aldı
Şanzelize'de turistlerin yerini demir bariyerler aldı
FOTO FOKUS
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ