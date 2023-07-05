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Güncel
İHA 05.07.2023 22:16

Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı.

Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi Balcılar mevkiinde meydana gelen kazada seyir halindeki N.K. idaresindeki otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen E.Y. ve N.D.'ya çarptı.

Çarpanın şiddeti ile E.Y. ve N.D. yaralanırken, olayı gören vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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