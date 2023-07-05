Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Akşam saatlerinde Kavaklık Mahallesi Balcılar mevkiinde meydana gelen kazada seyir halindeki N.K. idaresindeki otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen E.Y. ve N.D.'ya çarptı.
Çarpanın şiddeti ile E.Y. ve N.D. yaralanırken, olayı gören vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.