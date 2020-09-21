Edirne'de doğaseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak doğa yürüyüşlerine devam ediyor.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Bulgaristan sınırında yer alan "Trak Yürüyüş Parkuru"nun 14 kilometrelik etabını yürüdü.

Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyündeki Traklar'ın izlerini taşıyan "dolmen"den başlayan yürüyüş, "menhir mezarları"nın bulunduğu bölgede devam etti.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerine uyarak güzel bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni sezona Balkan köylerinde başladıklarını belirten Altun, "Salgına karşı tüm önlemlerimizi alarak doğa ile buluştuk. Traklar'ın izinde yürüdük." dedi.

Doğayla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Lalapaşa ilçesinin Hacıdanişment köyü yakınlarında yer alan dolmeni görerek başladığımız yürüyüşümüzde, ilk molamızı menhirlerin olduğu bölgede verdik. Böylece M.Ö. 1400'lerde bu bölgede yaşayanların iki tür mezar şeklini görmüş olduk. Daha sonra kurumakta olan yaprakların eşliğinde kuruyan dereleri takip ederek rotamıza devam ederken doğanın bu haline üzüldük. Aylar sonra doğaya çıkıp tarihi rotada Traklar'ın izinde yürümek ve doğada olmak çok güzeldi."