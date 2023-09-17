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Güncel
AA 17.09.2023 09:38

Edirne'de bir haftada 1975 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 1975 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de bir haftada 1975 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler il merkezi ve ilçelerde birçok noktada denetim yaptı.

Bir haftadır aralıksız devam eden denetimlerde Suriye, Pakistan, Afganistan, Irak, İran ve Filistin uyruklu 1975 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

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