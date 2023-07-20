Açık 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 20.07.2023 13:39

Edirne’de ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor

Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin yüzde 15'ini karşılayan Edirne'de bu yıl yüksek verim bekleniyor.

Edirne’de ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor

Türkiye'de buğdayın yüzde 11,5'ini, ayçiçeğinin ise yüzde 23'ünü üreten Trakya'da yüksek verim beklentisi çiftçiyi sevindiriyor.

Türkiye'nin tahıl ambarlarından Trakya'da, mevsimsel yağışlarla birlikte ayçiçeğinde de yüksek verim bekleniyor. Edirneli üreticiler bu sezon, hasat dönemine günler kalan ayçiçeklerinin gelişiminden memnun olduklarını dile getirdi. Edirne'de ayçiçeklerinin çiçek açmasının ardından tarlalar sarıya büründü. Mart ayında ilk ekimi yapılan ayçiçek tarlaların sarıya boyandığını gören üreticiler, bu yıl verim beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

“Yaklaşık 25 gün sonra ayçiçeği hasadı yapılacaktır”

Mart ayında ekilen ayçiçekleri için bu yılın verimli geçeceğini belirten Edirneli çiftçilerden Seçkin Varol, ayçiçeklerini erken ekenlerin dönüm başına 200 kilogram verim alabileceğini ifade ederek, “Genelde bölgede kuru tarım yapılıyor. Edirne ve Kırklareli bölgesinin çoğu yeri ayçiçeği, buğday, mısır üzerine ekim yapılır. Yaklaşık 25 gün sonra ayçiçeği hasadı yapılacaktır. İki posta ekim yapanlar ise Eylül ayının sonunda hasada başlayacaktır. İlk ayçiçeği ekimi yapanların tarlaları sarıya tamamen boyandı. Ayçiçekleri, güneş nereye dönerse o tarafa fotosentez için dönüyor. Bütün çiftçilere bereketli hasatlar, bol kazançlar diliyorum” dedi. 

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Giresun'da "Millet Ormanı" projesi devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:27
Aspartam içeren yiyecek ve içecekler güvenli mi?
14:24
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin 'öncelik kapasitesi' artırıldı
14:17
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS'deki 10 şampiyona tebrik
14:15
YKS'ye göre tercih yapacak öğrencilere 81 ilde danışmanlık verilecek
14:18
İsveç, Bağdat Büyükelçiliğinin basılmasını kınadı
14:10
Küresel ortalama sıcaklık, üst üste 17 gündür yüksek seyrediyor
İsrail'in Lübnan sınırına beton bariyerler yerleştirmesi gerginliğe yol açtı
İsrail'in Lübnan sınırına beton bariyerler yerleştirmesi gerginliğe yol açtı
FOTO FOKUS
İngiltere'de göçmenler için yüzen hapishane
İngiltere'de göçmenler için yüzen hapishane
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ