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Güncel
AA 20.07.2023 12:48

Giresun'da "Millet Ormanı" projesi devam ediyor

Giresun'da, 50 bin metrekarelik "Millet Ormanı" kurulması çalışmaları devam ediyor.

Giresun'da "Millet Ormanı" projesi devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ile Giresun Belediyesi işbirliğinde "81 İle 81 Millet Ormanı" projesi kapsamında Gaziler Mahallesi'nin üst bölgesinde orman oluşturulacak.

Projenin hayata geçmesiyle vatandaşlar aileleriyle yüksek standartlarda sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve şehir manzarasına hakim bir ormana kavuşacak.

Millet Ormanı'nda yürüyüş ve koşu yolu, macera parkı, seyir terası, sosyal tesis alanı, araç yolları, otopark, kameriye, tuvalet, kültür evleri, bisiklet yolları, amfi tiyatro ve kamp alanları gibi çeşitli sosyal alanlar yer alacak.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan ile projeyi yerinde inceledi.

Millet Ormanı projesinin Giresunlular için alternatif bir yaşam alanı olacağını ifade eden Şenlikoğlu, 7'den 70'e herkesi ormanın, doğanın huzuruyla bol oksijenle buluşturacaklarını belirtti.

Şenlikoğlu, projelerle Giresun'a iz bırakmaya, şehre yakışır olacak şekilde belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini kaydederek, "Bu proje Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde son derece uygun bir yere projelendirildi. Millet Ormanı'nın şehrimize çok yakışacağına ve bölgemize artı değer katacağına canı gönülden inanıyor, şehrimize tekrardan hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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