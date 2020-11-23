Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de at arabasını kaldırıma bırakan kişiye para cezası uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, at arabasını kaldırıma park eden kişiye 132 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, S.B, fatura işlemlerini halletmek üzere at arabasıyla çarşıya geldi.
At arabasını İsmet İnönü Caddesi'nde kaldırıma bırakan S.B, işlemlerini yaptırmaya gitti.
At arabasını kaldırıma park ederek yayaların geçişini engelleyen S.B'ye 132 lira ceza uygulandı.
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