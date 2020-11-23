Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Suriye uyruklu Ziya El Ahmed idaresindeki 42 MA 4129 plakalı otomobil, Çavuş Mahallesi yakınlarında refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Devrilen otomobil alev aldı.
Yaralanan sürücü, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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