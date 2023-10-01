Hafif Sağanak Yağışlı 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.10.2023 15:32

Edirne'de anız yangını söndürüldü

Edirne'de anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'de anız yangını söndürüldü

Kocasinan Mahallesi Edirne Otogarı mevkisindeki hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangında yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi, çok sayıda ağaç ve çevredeki bazı evlerin bahçeleri zarar gördü.

Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek bilgi aldı.

ETİKETLER
Edirne Yangın
Sıradaki Haber
Aksaray'da otomobil alev alev yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:09
Bakan Yerlikaya terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti
16:04
Sancaktepe'de rögarın taşması sonucu 4 daireyi su bastı
15:44
Stoltenberg: NATO, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindedir
15:35
Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB sürecinde yeni dayatmalara, yeni şartlara tahammülümüz kalmadı
15:12
Selçuk Bayraktar: Milli teknoloji hamlesi, TEKNOFEST'le kök salıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti
FOTO FOKUS
Avcılar'da su birikintileri trafik kazasına neden oldu
Avcılar'da su birikintileri trafik kazasına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ