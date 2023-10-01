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Güncel
AA 01.10.2023 13:45

Artvin'de yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kadın yaralandı.

Artvin'de yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

Sağanağın etkili olduğu ilçeye bağlı Güleş köyü Söğütlü Mahallesi'nde bir eve yıldırım isabet etti.

Yıldırım düştüğü esnada evin balkonda bulunan Ebru Demirci, yaralandı.

Demirci'yi balkonda baygın halde bulan komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirci, tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralının tedavisi sürüyor.

Öte yandan köyde farklı noktalara da yıldırım düştüğü öğrenildi.

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