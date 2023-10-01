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Güncel
İHA 01.10.2023 14:53

Aksaray'da otomobil alev alev yandı

Aksaray'da elektrik kabloları şase yapan otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Aracını park ederek dışarıya çıkan sürücü son anda kurtulurken, araç alev topuna döndü.

Aksaray'da otomobil alev alev yandı

Yangın, dün gece saatlerinde Küçük Bölcek Mahallesi E-90 Karayolu üzerinde çıktı.

E-90 karayolundan Ankara istikametine seyreden T.Ç. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken elektrik kablolarının şase yapması sonucu yanmaya başladı. İlk önce dumanlar çıkan otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Dumanları fark edip aracı sağa çeken sürücü yanmaktan son anda kurtuldu. Otomobilin ön kısmı adeta alev topuna dönerek yandı.

Sürücü ve vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. 

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Aksaray Yangın
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