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Güncel
AA 11.07.2023 13:28

Edirne'de 48 saat süreyle planlı su kesintisi yapılacak

Edirne'de yarın 08.00'den itibaren Karaağaç ve İstasyon Mahalleleri hariç tüm kentte 48 saat süreyle planlı su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Edirne'de 48 saat süreyle planlı su kesintisi yapılacak

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, devam eden Edirne merkez içme suyu şebeke çalışmaları kapsamında 12 Temmuz Çarşamba 08.00'den itibaren Karaağaç ve İstasyon Mahalleleri hariç tüm kentte 48 saat süreyle planlı su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Su kesintisinin yapımı tamamlanan 800 mm çaplı düktil ana boru hattının içme suyu ve arıtma tesisine bağlanması kapsamında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada "Edirne Merkez İçme Suyu Şebekesi Yapım İşi kapsamında yapımı tamamlanan 800 mm çapındaki düktil borunun İçme Suyu Arıtma Tesisleri ile DM-7 depo bağlantı çalışmaları yapılacağından 12 Temmuz 2023 saat 08.00'den itibaren 48 saat süre ile İstasyon ve Karaağaç mahalleleri dışındaki tüm mahallelerde planlı su kesintisi yapılacaktır. Halkımıza önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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