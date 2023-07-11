Erzurum'da devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Erzurum-Tortum kara yolunda Azerbaycan’dan Konya’ya plastik ham maddesi taşıyan Burhan T. (42) yönetimindeki tır, Aksu Mahallesi civarında yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrilen tırda sıkışan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Tırdaki malzemelerin etrafa saçılması nedeniyle ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücünün cansız bedeni, Tortum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.