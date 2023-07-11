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Güncel
AA 11.07.2023 13:12

Amasya Merzifon Havalimanı 6 ayda 62 bin 24 yolcuyu ağırladı

Amasya Merzifon Havalimanı, bu yılın ocak-haziran döneminde 62 bin 24 yolcuya hizmet verdi.

Amasya Merzifon Havalimanı 6 ayda 62 bin 24 yolcuyu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Amasya Merzifon Havalimanı'nda geçen ay iç hatlarda 11 bin 720, dış hatlarda 944 olmak üzere 12 bin 664 yolcuya hizmet verildi.

Aynı dönemde iç hatlarda 92, dış hatlarda ise 8 olmak üzere 100 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 99 tona ulaştı.

Yılın ilk 6 ayında Amasya Merzifon Havalimanı'ndan 62 bin 24 yolcu hizmet aldı. Uçak trafiği 555, taşınan yük ise 458 ton olarak gerçekleşti.

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