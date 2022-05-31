Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 25 bin 100 doldurulmuş makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 bin 100 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Atalar Caddesi'nde şüpheliler M.G ve G.G'ye ait iş yeri ve deposunda arama yaptı.
Aramada, 25 bin 100 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Şüphelilere "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Edirne
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