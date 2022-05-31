Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf AA]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Osmaneli'nin Soğucakpınar köyü ile Sakarya'nın Geyve ilçesi sınırları arasında kalan Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Osmaneli ve Geyve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangının bir dönüm alanda zarara yol açtığı öğrenildi.
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