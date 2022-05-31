3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 2022-DGS başvuru kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde (https://osym.gov.tr) yayımlandı.

Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alındı.

2022 DGS geç başvuru günü ne zaman?

13-23 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapmayanlar için geç başvuru günü tarihi 31 Mayıs 2022

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

DGS 2022 başvuru kılavuzuna nasıl ulaşılır?

2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

2022-DGS'de soru sayısı 100 ve sınav süresi 135 dakika olacak.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2022-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

DGS başvuru kılavuzu için tıklayınız.