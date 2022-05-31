DGS 2022 başvuruları başladı mı? DGS ne zaman?
2022 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav takvimi belli oldu. 2022 DGS 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Peki 2022 DGS geç başvuru günü ne zaman? 2022 DGS başvuru kılavuzu...
3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 2022-DGS başvuru kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde (https://osym.gov.tr) yayımlandı.
Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alındı.
2022 DGS geç başvuru günü ne zaman?
13-23 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapmayanlar için geç başvuru günü tarihi 31 Mayıs 2022
Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.
DGS 2022 başvuru kılavuzuna nasıl ulaşılır?
2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.
2022-DGS'de soru sayısı 100 ve sınav süresi 135 dakika olacak.
Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2022-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
DGS başvuru kılavuzu için tıklayınız.
2022-DGS Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/oMOOByoaN4— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) May 31, 2022
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