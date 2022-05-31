Sermayecik Köyü'ndeki festival, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, festivalde yaptığı konuşmada köydeki vatandaşların büyük bir özveriyle çilek yetiştirdiğini söyledi.

Sermayecik çileğinin önemini dile getiren Parıldar, "Sermayecik çileği ülkemizin bir çok yerinde bilinmektedir Yalova ilinde bir çok noktada çilek projeleri yapıyoruz. Tüm kurumlarımız olarak üretime önem veriyoruz." diye konuştu.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da Kovid-19 salgını nedeniyle festivale 2 yıl ara verdiklerini belirterek, "Sermayecik çileği bölgemiz için önemli bir üründür. Köylülerimiz özveriyle ürettiği bu çileklerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise festivali her yıl daha da genişleteceklerini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çilek güzellik yarışması düzenlendi.

Daha sonra çilek yetiştiriciliği yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, protokol üyelerince takdim edildi.

Festivale Vali Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, bazı protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.