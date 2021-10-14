Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, gök gürültülü sağanağın Edirne'nin Enez, Keşan, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile Tekirdağ'ın Şarköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece başlayıp yarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.