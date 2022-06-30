Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne Valisi Kırbıyık biçerdöverle hasat yaptı
[Fotoğraf: AA]
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, üreticilerin buğday hasadına katıldı, biçerdöverler hasat yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, merkeze bağlı Eskikadın, Yenikadın, Kemalköy ve Karabulut köylerinde üreticilerle bir araya geldi.
Köy kahvehanelerinde muhtar ve vatandaşlarla buluşan Kırbıyık, sorun ve talepleri dinledi.
Kemalköy ve Karabulut köylerinde üreticilerin hasat sevincine ortak olan Kırbıyık, biçerdöverle hasat yaptı.
Vali Kırbıyık, üreticilerin buğday hasadında elde ettiği yüksek verimden memnuniyet duyduğunu belirtti.
Buğdayda verimin oldukça iyi olduğunu aktaran Kırbıyık, ayçiçeği rekoltesinde de yüksek verim beklendiğini ifade etti.
Etiketler: Edirne Tarım Üretimi
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