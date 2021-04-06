Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne merkezli tarihi eser operasyonu: 2 Tevrat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda deri üzerine yazılmış altın işlemeli iki Tevrat'ın yanı sıra tarihi eser niteliği taşıyan kitap, heykel ve objeler ele geçirildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 6 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce tarihi eser niteliği taşıyan kitap, heykel ve çeşitli objeler ile deri üzerine yazılmış altın işlemeli iki Tevrat ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık Jandarma Genel Komutanlığı
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