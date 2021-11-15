Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Edirne'nin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.

Edirne ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını aktaran Yıldız, modern sulama ile tarımda verim artışı sağlandığını ve üretim deseninin çeşitlendiğini bildirdi.

Yıldız, Edirne Lalapaşa Doğanköy Barajı ve Sulamasının tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 3 bin 860 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Baraj gövde sıyırma kazısı, dipsavak kondüvisi, enjeksiyon imalatları ve gövde dolgusunun yüzde 87’si tamamlandı. 2 bin 500 dekar alanın sulanmasını sağlayacak cazibeli sulama hattında 2 kilometrelik kısmının boruları döşendi. Gövde dolgusu ve sulama şebekesi imalatlarına devam ediliyor. Temelden yüksekliği 31,50 metre ve su depolama kapasitesi bir milyon 600 bin metreküp olan Edirne Lalapaşa Doğanköy Barajı ve Sulamasının tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatları ile dekar başına bin 400 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 5,4 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor."