Adıyaman'da, Erkan Demir yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen Hüseyin Er yönetimindeki otomobil ve Abuzer Güngör yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Aynı araçtan 3 kişi yaralandı

Zincirleme kazada aynı araçta bulunan Erkan Demir, Hanife Demir ve Zümre Demir yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.