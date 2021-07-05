Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetleriyle Edirne Belediyesi'nin önüne gelerek, Belediye Başkanı Gürkan'ı karşıladı.

Ekip, geleneklere uygun şekilde Gürkan'ı Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak güreşlere davet ederken, Gürkan'da ekip şeflerine bahşiş verdi.

"2014'ten beri her yıl üst üste gelen rekorlarla gidiyoruz"

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Kırkpınar'ın yapılamadığını, pehlivanların ve güreşçilerin Kırkpınar'ı özlemle beklediğini söyledi.

Kırkpınar'ın güzel bir şekilde yapılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını ve yoğun bir pehlivan katılımı beklediklerini dile getiren Gürkan, "2014'ten beri her yıl üst üste gelen rekorlarla gidiyoruz. 1600-1700'lerle başlamıştık, 2 bin 400 küsürle kapattık 2019'da. Bu yıl açıkçası 3 bin civarında pehlivan katılımı bekliyorum. Çünkü hem pehlivanların büyük bir özlemi hem de seyircilerin, vatandaşın büyük bir özlemi var." şeklinde konuştu.

Davul-zurnalı davete bir günlük ara

Gürkan, davul-zurna ekibinden, Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Edirneli polis memuru Serhan Alışkan'ın anısına saygı göstermek için davul-zurnalı davete bir gün ara verilmesini istedi.

Ekip, yarından itibaren 9 Temmuz'a kadar kentin cadde ve sokaklarında dolaşıp, Kırkpınar'ın başlayacağını geleneksel yöntemlerle duyuracak.