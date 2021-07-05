Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı… TÜİK 2021 Haziran enflasyon oranı...
TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 1,94 artarken, yıllık bazda yüzde 17,53 oldu. TÜİK haziran ayı enflasyon oranı…
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık 1,94 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 17,53 oldu.
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %42,89, aylık %4,01 arttı.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin,
"Memurların yüzde 8,45 oranında zam alması bekleniyor." dedi.
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