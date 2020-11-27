Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi başladı ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erdi. Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevrim içi ortamda katıldı.

Kabine Toplantısı'nda, 20 Kasım 2020 Cuma'dan 4 Ocak 2021 Pazartesi'ye kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alındı.

Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları ile destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak.

"Özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir haftalık ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıyoruz. Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız. Şimdi az daha sabır, çok daha dikkat, çok daha tedbir." dedi.

Bir haftalık ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında ders başı yapıyoruz. Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız. Şimdi az daha sabır, çok daha dikkat, çok daha tedbir... — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 23, 2020

EBA’ya nasıl giriş yapılır?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

Uzaktan eğitim araçları

Uzaktan eğitim sürecinde haftalık ders programları, okul yönetimlerinin koordinesinde öğretmenler tarafından öğrenciler ve velilerle paylaşılacak.

Okul yöneticileri ve öğretmenler, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracak.

Bu süreçte eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere, canlı sınıf uygulamaları, EBA internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülecek.

Hiçbir sınav yapılmayacak

4 Ocak 2021'e kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak.

Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor ancak 4 Ocak'tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacak. Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.

Tabletlerin dağıtım süreci devam edecek

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen tablet bilgisayarlar, öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.

Dağıtımı gerçekleştirecek 500 bin tablet bilgisayarın yıl sonuna kadar öğrencilere teslim edilmesi planlanıyor.

Canlı sınıf uygulamaları

Uzaktan eğitim sürecinde EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitesi bulunuyor.

EBA internet portalı, 1700'den fazla ders ve 40 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerikle öğrencilerin kullanımında olacak.

EBA'da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru öğretmen ve öğrencilere sunuluyor.

Merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor.