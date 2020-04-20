Maske satışları yasaklandı. Ücretsiz maske siparişi e-Devlet üzerinden verilebiliyor. ePTTAVM aracılığı ile maskeler başvuru yapanlara ulaştırılıyor.

E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet kapısından maske başvuruları açıldı.https://basvuru.turkiye.gov.tr/ linki üzerinden başvuru yapılabiliyor.

ePTTAVM üzerinden maske siparişi nasıl verilir?

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuru şu şekilde:

Değerli Vatandaşlarımız,

Cumhurbaşkanımızın Talimatı ile T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

https://maske.epttavm.com/ linki üzerinden maske için başvuru oluşturulabiliyor.

Kimler ePTTAVM ve e-Devlet üzerinden maske başvurusu yapabilir?

Aile üyelerinin bilgilerini doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlanabiliyor.

Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.

Maskeler PTT Kargo ile belirtilen adrese ücretsiz olarak ulaştırılabiliyor.