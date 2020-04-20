Hulusi Efendi Bulvarı üzerindeki bir işyerinin duvarındaki reklam panosunun arasından kuş sesleri gelmesi üzerine polis ve esnaf seferber oldu.

Cadde üzerindeki banka önünde sosyal mesafe kuralı kontrolü yapan polis ekipleri ile esnaf, kırlangıç yavrularını kurtarmak için panoyu söktü.

Sıkıştıkları yerden kurtarılan yavrular, doğal yaşam ortamına salındı.