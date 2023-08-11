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Güncel
İHA 11.08.2023 09:45

Düzce’ye 3,4 milyonluk hibe desteği

Düzce’de uzman eller projesinden destek almayı hak kazanan genç girişimciler imza attı. 3,4 milyonluk hibe desteği sağlanacak.

Düzce’ye 3,4 milyonluk hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri dahilinde “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi` başvuruları sonucunda İl Proje Değerlendirme Komisyonu ve Bakanlık tarafından Düzce genelinde 12 proje uygun görüldü.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda “Uzman Eller Projeleri'nde hibe almaya hak kazanan 12 girişimci ile sözleşme imzalandı. Konuya ilişkin açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun; “Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesi projesinde ilimizde kabul edilen 12 projenin toplam proje bedelinin 3 milyon 462 bin TL olduğu, buna karşılık 3 milyon TL'si hibe olarak girişimcilerimize sağlanacaktır. Hibe almaya hak kazanan 12 projenin 6 tanesi arıcılık, 4 tanesi büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve 2 tanesinin ise süs bitkisi yetiştiriciliğine yönelik yatırımları kapsamaktadır` dedi.

Desteklenecek projeleri hayata geçirecek girişimcilere başarılar dileyen Uzun, destekten yararlanacak olan meslektaşlarının projelerini uyguladıkları yerlerde örnek yatırımlar olmasını temenni ederek, uygulanacak projelerin ülke tarımı için hayırlı olmasını diledi.

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