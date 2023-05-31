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Güncel
İHA 31.05.2023 14:47

Düzce'den ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Düzceli hacı adayları, Müftülükçe düzenlenen uğurlama programıyla hac ibadetlerini yerine getirmek üzere dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Düzce'den ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Cedidiye Cami önünde düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı uğurlama töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, hacı adaylarını kutsal topraklara uğurlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Hacı adaylarının kutsal topraklarda hac vazifesini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Osman Aydın, şöyle konuştu:

"Bugün İstanbul’un fethinin yıl dönümünde Düzce’de unutulmaz bir gece yaşıyor. Yüzlerce, binlerce hacı adayının içinden seçilerek Rahmanın misafirleri olacak olan hacı adalarımızdan kutsal topraklardan dua bekliyoruz. Sizlerden bu yolculukta Hz Peygamber Efendimizin ahlakı ile ahlaklanmanızı, Hz Ebubekir’in sadakati ve doğruluğunu, Hz Ömer’in adaletini, Hz Osman’ın hayasını ve edebini, Hz Ali Efendimizin ilmi ve cesareti ile dönmenizi istiyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’in de hacı adaylarına çıktıkları yolculukta kolaylıklar dilediler. Töreninin ardından hacı adayları yakınlarıyla vedalaştıktan sonra tekbir, salavat ve dualarla uğurlandı.

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