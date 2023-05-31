Biga'da Köylere Hizmet Götürme Birliği mayıs toplantısı yapıldı

Toplantıya, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Dolu, Biga Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, 2022 yılında verimli bir sezonun geçtiğini söyledi.

İçme suyu anlamında 2022'de 20 köyde toplam 11 milyon liralık hizmet gerçekleştirildiğini söyleyen Erdinç Dolu, "Alt yapı ve kanalizasyon anlamında 5 faaliyetimizde toplam yaklaşık 2 buçuk milyon bedelle hizmet aldık. Yine 2022 yılında yollarımızla ilgili gerek afattan gerek özel idaremizin gerekse iller bankasından aldığımız destekle de 10 işimizi yaklaşık 7 milyon lira bütçe ile bitirmiş bulunmaktayız. Diğer alt yapı anlamında okullarımızın ihtiyaçlarını giderme anlamında yaklaşık 15 değişik sektörde de 15 hizmeti bitirmiş bulunmaktayız. Yaklaşık bedeli 8 milyon liradır. Bugünde eğitim öğretim anlamında da devam eden bir işimiz var onunda yaklaşık 21,5 milyon lira bedeli var. 2022 yılında 50 milyon liralık faaliyeti gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Gündemdeki en önemli konulardan birisi ise su sorunu. Kaçak kullananlara 5 bin lira para cezası uygulanacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından birlik encümeni üyeliklerinin seçimi yapıldı.

Kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilen seçimde üyeliklere il genel meclis üyeleri Bülent Korkmaz ve Saim Yılmaz ile muhtarlar Ayhan Ferah ve Kadir Tül seçildi.