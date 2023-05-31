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Güncel
AA 31.05.2023 14:46

Giresun'da park sayısı 80'e ulaştı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu kentte park sayısının 80'e ulaştığını söyledi.

Giresun'da park sayısı 80'e ulaştı
[arşiv]

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk oyun alanı ile park ve bahçelerle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Son olarak 6 bölgede daha çocuk parkı yapımının tamamlandığını aktaran Şenlikoğlu, park sayısının 80'e ulaştığını vurguladı.

Belediye olarak şehir genelinde 40 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını vurgulayan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışma prensibimizde şehrimize halkımızın rahatça eğlenip dinlenebileceği sosyal yaşam alanlarına ağırlık verdik. Giresun'umuza yeni parkları ve yeşil alanları kazandırırken mevcut parklarımızın, çocuk oyun ve dinlenme alanlarımızın da bakım ve onarımını özenle yapıyoruz. Çiçeklendirme, çimlendirme ve boyama çalışmalarıyla parklarımızı çok daha renkli bir hale getirip vatandaşlarımıza görsel olarak çok daha estetik alanlar sunarak, onların daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamaya çalışıyoruz."

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