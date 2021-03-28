Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'deki trafik kazasında hayatını kaybeden iki arkadaş Sakarya'da toprağa verildi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Zonguldak'tan İstanbul'a giden Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 AAY 823 plakalı otomobil, Akçakoca-Karasu bağlantı yolu Edilli mevkisinde çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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