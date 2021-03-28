Eğil'de Kaymakamlık ve Belediye tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkısıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğa gezginleri, bisiklet tutkunları, dalış ekipleri ve paraşütçüler bir araya geldi.

İnanç turizminin yanı sıra antik çağlardan kalan sur sarnıçları ve kale kalıntıları, Kralkızı Baraj Gölü ile doğa ve kültür turizminde önemli bir yere sahip ilçe, uzun bir aradan sonra salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Havanın güneşli olmasını da fırsat bilen bisiklet tutkunları ilçedeki tarihi mekanlarda gezdi, paraşütçüler dik bir tepeden Dicle Barajı göl vadisine iniş yaptı, dalgıçlar Dicle Baraj Gölü'ne daldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eğil'in inanç ve tarih turizmi açısından önemine değinerek, doğa sporları konusunda da atılım yapmak istediklerini söyledi.

Bu etkinlikte amaçlarının Eğil'in doğa sporları alanında potansiyelini tanıtmak olduğunu ifade eden Arslan, "Kale bölgesinde kazı çalışmalarımız başladı. Kabirler bölgemiz bulunmaz bir değer. Bunların yanı sıra burayı doğa sporları ile tarih ve inanç turizmiyle daha üst seviyelere getirme çalışması içerisindeyiz." dedi.

Etkinliğe katılan, sosyal medya üzerinden ilçe tanıtımına katkı sunan Tuğba Ece de ilçeye sadece Diyarbakır'dan değil Türkiye'nin dört bir yanından misafirleri beklediklerini belirtti.

Ece, "Harika bir doğamız, barajımız, Ziyaret Tepesi var. Gelenlerin buraları gezmesini istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılmak için Siirt'ten gelen Murat Aygün ise Eğil'i çok beğendiğini, ilçeyi daha yakından tanımak için doğa yürüyüşüne katıldığını aktardı.

Dicle Baraj Gölü'nde dalış yapan Serkan Nevruz, Türkiye'nin birçok noktasında turistik amaçlı dalış gerçekleştirdiklerini aktararak, Eğil'de dalış yapmaktan heyecan duyduklarını kaydetti.