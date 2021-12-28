Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Akınlar Mahallesi D-100 kara yolunda bir otomobili durduran ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 42 sentetik ecza hap, 73 ecstasy hap ve bir kilo kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.