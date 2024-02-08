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Güncel
AA 08.02.2024 17:24

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma yürüttü.

Ekipler takibe aldıkları E.Ç'nin üzerinde toplam 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

E.Ç'den uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 3 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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